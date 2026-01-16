Dos millonarias obras clave del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap), que fueron adjudicadas por el Gobierno Regional de Piura a empresas con millonarias deudas, permanecen bajo observación económica, debido a retrasos críticos, bajo avance y alto riesgo de incumplimiento, según la Contraloría General de la República.

Las obras intervenidas son la “Creación de la represa de Cascapampa para el servicio de agua para riego” en Huancabamba y la “Ejecución del saldo de obra del subcomponente Nº2: caminos y accesos del componente I del proyecto presa tronera sur y túnel trasandino”.

La decisión de intervenir económicamente ambas obras, se debió a diversos incumplimientos por parte de las contratistas y la advertencia de la supervisión de resolver ambos contratos.

La obra de la construcción de la represa de Cascapampa, situada en el distrito de Sondorillo, en Huancabamba, se inició el 14 de diciembre de 2023, con un presupuesto actualizado de S/32.2 millones y cuya finalidad es almacenar 2.9. millones de metros cúbicos de agua para irrigar 1,364 hectáreas agrícolas.

Sin embargo a octubre de 2025, el avance físico acumulado apenas alcanza el 46.9%, cuando debió superar el 98%. Dicho retraso fue advertido por el Consorcio Supervisión Cascapampa.

Debido al incumplimiento, la Gerencia General del PEIHAP remitió una carta notarial al Consorcio R el 15 de octubre de 2025. Ante esto, la respuesta del contratista fue solicitar la intervención económica.

Ante las diversas ampliaciones de plazo e incumplimientos del consorcio, procedieron a la intervención económica, debido a que la obra debía terminar en setiembre del 2024.

En tanto, la otra obra intervenida es la “Ejecución del saldo de obra del subcomponente Nº2: caminos y accesos del componente I del proyecto presa tronera sur y túnel trasandino”, con una inversión de S/117 millones, la cual fue iniciada en marzo de 2024 y cuyo plazo original de culminación debió ser en junio de 2025. Pero, al 30 de setiembre de 2025, el avance ejecutado era de 36.35%, menor al 80% programado.

En dicho proyecto, la supervisión determinó que la valorización ejecutada representaba apenas el 72.6% del calendario acelerado vigente.

Ante esto, el Consorcio Lima Sur, ejecutor del mencionado proyecto, fue notificado por incumplimiento como paralizaciones injustificadas, falta de profesionales clave, retrasos en expedientes técnicos y presentación extemporánea de valorizaciones. Asimismo, el contratista solicitó la intervención económica.

Cabe mencionar que, en los mencionados proyectos, las empresas Constructora e Inversiones J&M Nazareth E.I.R.L. y Condual E.I.R.L., integrantes de los consorcios ejecutores, registrarían deudas coactivas con la SUNAT que superarían los S/15 millones, vigentes desde diciembre de 2023.