Dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de 10 años, y cuatro resultaron heridos, luego del despiste de una camioneta que terminó en un abismo de más de 200 metros, en la provincia de Huancabamba, en la región Piura.

El accidente ocurrió a las 06:00 de la mañana a la altura del sector Cruz Chiquita, en el distrito de Sondor, luego que la camioneta de placa de rodaje M1Z-790, marca Toyota, conducido por Juan Noé García Pérez (53 años), se despistó al parecer a consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos que se registran en la zona.

Tras el despiste el vehículo dio varias vueltas de campana y cayó más de 200 metros. Producto del accidente fallecieron Pascual Zurita Guerrero (54 años) a consecuencia del traumatismo craneano encefálico y el shock hipovolémico que registró y el menor de iniciales L.A.F.C. (13 años). Este último falleció por traumatismo cráneo encefálico severo.

Ambos fueron trasladados por la policía hacia el centro de salud de Sondor, pero los médicos solo certificaron que llegaron muertos. También resultaron heridos: Rosa Nelly Cruz Guerrero (58 años), Hermelinda Ojeda Cruz, W.E.F.C. (15) y Y.G.N. (16). Ellos quedaron internados en el centro de salud. La policía inició las indagaciones para determinar la causa del accidente de tránsito.