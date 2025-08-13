Dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de 10 años, y cuatro resultaron heridos, luego del despiste de una camioneta que terminó en un abismo de más de 200 metros, en la provincia de Huancabamba, en la

El accidente ocurrió a las 06:00 de la mañana a la altura del sector Cruz Chiquita, en el distrito de Sondor, luego que la camioneta de placa de rodaje M1Z-790, marca Toyota, conducido por Juan Noé García Pérez (53 años), se despistó al parecer a consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos que se registran en la zona.

Tras el despiste el vehículo dio varias vueltas de campana y cayó más de 200 metros. Producto del accidente fallecieron Pascual Zurita Guerrero (54 años) a consecuencia del traumatismo craneano encefálico y el shock hipovolémico que registró y el menor de iniciales L.A.F.C. (13 años). Este último falleció por traumatismo cráneo encefálico severo.

PUEDE VER: Piura: Decomisan colchones sucios y deteriorados en dos hospedajes

Ambos fueron trasladados por la policía hacia el centro de salud de Sondor, pero los médicos solo certificaron que llegaron muertos. También resultaron heridos: Rosa Nelly Cruz Guerrero (58 años), Hermelinda Ojeda Cruz, W.E.F.C. (15) y Y.G.N. (16). Ellos quedaron internados en el centro de salud. La policía inició las indagaciones para determinar la causa del accidente de tránsito.

TAGS RELACIONADOS