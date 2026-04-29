En más de 120 millones de soles está valorizada la droga incautada por la Policía y Fiscalía durante un operativo realizado la semana pasada en la carretera Panamericana Norte, vía Piura Chiclayo.

La incautación de los 728.242 kilogramos de alcaloide de cocaína, que se realizó el pasado 23 de abril, durante un operativo estratégico en la carretera Panamericana Norte, entre los tramos del peaje Mórrope y el ex peaje Bayóvar, estaría valorizada en más de 120 millones de soles.

Fuentes de Correo precisaron que el kilo de cocaína en Europa costaría 50 mil dólares, en Chile y Ecuador, el kilo de clorhidrato de cocaína está valorizado en 5 mil dólares, en Estados Unidos el precio va desde los 25 mil dólares y en Asia costaría 120 mil dólares el kilo de cocaína.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura, y efectivos especializados de la Dirandro de la PNP continúan con las indagaciones para identificar a los miembros de esta banda internacional.

Recordemos que los más de 700 kilos de droga fueron incautados luego de un trabajo de seguimiento del personal de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) de la Policía, que alertó sobre el traslado de una remesa de droga desde Chiclayo hacia Piura.

Inmediatamente se montó un operativo en distintos puntos de la carretera Panamericana Norte, entre los tramos del peaje Mórrope y el ex peaje Bayóvar.

Durante la acción, se intervino inicialmente una camioneta en la que se desplazaban tres personas identificadas con las iniciales C.A.C.R., J.R.O. y J.A.C.G. Posteriormente, fue ubicado un camión que se había desviado de la vía principal, conducido por R.S.F., el cual presentaba modificaciones estructurales destinadas a ocultar sustancias ilícitas.

El conductor, quien se mostró nervioso, autorizó revisar el vehículo a un minucioso registro, detectándose compartimentos ocultos en el techo del área frigorífica, donde se hallaron paquetes tipo “ladrillo”. Tras las pruebas químicas arrojaron positivo para cocaína.