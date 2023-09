El Gobierno Regional Piura a través del Proyecto Especial Chira - Piura (Pechp) expuso las fichas de emergencia que viene ejecutando a nivel de las cuencas Chira y Piura para la preparación ante el peligro inminente de lluvias, con una inversión adjudicada de 86 millones 959 mil 270 soles, incluida la supervisión en cada una de ellas.

El gerente general del Pechp, Benjamín Padilla Rivera, y el presidente del Consejo Directivo, Víctor Garrido Lecca Ramos, informaron -durante la sesión extraordinaria del Consejo Regional- que dicha entidad maneja 14 fichas que se desarrollan por emergencia, en plazos que oscilan entre 15, 30, 60 y 90 días, desde inicios de setiembre hasta mediados de noviembre 2023.

Entre las fichas principales figura la limpieza, desbroce y descolmatación del dren Sechura, con un valor total de 8 millones 941 mil 625 soles; limpieza, desbroce y descolmatación del dren 1308, distrito de Castilla, por 7 millones 589 mil 055 soles; descolmatación de drenes principales en el Bajo Chira, provincia de Sullana, por 15 millones 019 mil 093 soles; encimado con material propio y bolsas geotextiles del dique del centro poblado Chutuque, distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, por 13 millones 183 mil 782 soles.

También se encuentra la protección de la ribera margen derecha del río Chira, con enrocado al volteo del centro poblado Chocán, distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, por 7 millones 569 mil 857 soles; la protección de la ribera margen derecha del río Chira, con enrocado al volteo en el centro poblado La Margarita, distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, por 5 millones 270 mil 098 soles.

Igualmente, la protección de la ribera margen izquierda del río Piura, con bolsas geotextiles en el centro poblado Chato Chico, por 5 millones 355 mil 645 soles; el encimado de la corona del dique 2052 con material de préstamo, en una longitud aproximada de 2 kilómetros en el distrito La Huaca, provincia de Paita, por 4 millones 392 mil 524 soles; limpieza, desbroce y descolmatación del dren Cieneguillo, distrito de Sullana, por 3 millones 197 mil 349 soles.

Asimismo, la protección de la ribera margen izquierda del río Piura, con colocación de bolsas geotextiles, en el centro poblado Chato Chico, distrito de Cura Mori, por 3 millones 446 mil 491 soles; la protección de la ribera margen derecha del río Piura, con colocación de bolsas geotextiles, en el centro poblado Chatito, distrito de La Arena, provincia de Piura, por 3 millones 392 mil 864 soles.

De igual forma, la protección con roca al volteo de la ribera de la quebrada Samán, provincia de Sullana, con 2 millones 695 mil 982 soles; limpieza, desbroce y descolmatación del dren Pajaritos, distrito de Veintiséis de Octubre, provincia de Piura, con 1 millón 447 mil 083 soles; y encimado de la corona del dique, con material de préstamo con una longitud aproximada de 02 kilómetros del reservorio Poechos, provincia de Sullana, por 556 mil 935 soles.

LEER MÁS: El Gobierno no transfiere dinero para obras de prevención en Piura

TERRENOS

El director de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Pechp, Martín Marigorda, informó que la entidad tuvo por encargo manejar 37 mil 200 hectáreas de terrenos, de los cuales cuenta actualmente con alrededor de 16 mil 100 hectáreas. De estas, 9 mil hectáreas están invadidas o en litigio, quedando un saldo aproximado de 7 mil hectáreas de libre disponibilidad.

Recordó que con fecha 11 de diciembre de 2017, por acuerdo 1426 de Consejo Regional, se prohíbe la venta de terrenos por presuntos actos de corrupción. Y desde esa fecha la entidad no brinda facilidades para la venta o traspaso de terrenos, y mientras no se levante ese acuerdo no se puede hacer nada.

Finalmente, los consejeros acordaron sostener una mesa de trabajo con funcionarios del Pechp a fin de abordar otros aspectos con el equipo técnico de esa entidad.