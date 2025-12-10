La destrucción de las pistas en el centro de Piura sigue siendo un dolor de cabeza para muchos, sobre todo a pocos días de la Navidad y Año Nuevo. Hasta ahora solo ha provocado pérdidas económicas debido a que varias de las calles y avenidas se encuentran cerradas tras el inicio del proyecto de drenaje pluvial.

Piura ha mostrado su malestar por la demora del proyecto que busca mejorar el centro de la ciudad. Además, se descubrió que el expediente técnico no contemplaba las interferencias, lo que podría generar adicionales o una nueva licitación.

El mejoramiento del centro de Piura sigue siendo un sueño de los piuranos, pese a que, en el 2021, con una inversión de más de S/ 7.6 millones, la situación debió mejorar, pero está peor que en esas fechas, puesto que han proliferado los huecos.

Han pasado más de ocho años de El Fenómeno El Niño Costero y más de dos años del ciclón Yaku, cuyas lluvias pusieron en evidencia la obra mal ejecutada por la gestión del entonces alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios. Desde esa fecha, las pistas en el centro histórico siguen sin ser rehabilitadas.

La municipalidad de Piura transfirió la unidad ejecutora al Gobierno Regional de Piura. La empresa que ganó la licitación, solo se ha dedicado a romper las pistas, cerrar las calles y avenidas, afectando a los negocios, transeúntes y conductores por esta demora.

“No me opongo al proyecto, porque como piuranos merecemos estas obras, pero no estamos de acuerdo en que rompan tantas calles y no avancen en ninguna. Destruyen todo y por dónde quieren que caminemos. También nos perjudican como peatones, porque caminamos en medio de las calles rotas”, señaló la madre de familia Rosa Santos.

Por su parte, Francisco Sánchez señaló que, pese a que la situación económica está difícil en Piura, las autoridades no entienden que ellos tienen que trabajar para llevar algo a casa. “No hay ventas, nosotros que caminamos vendiendo nuestras cositas no nos compran, ellos (formales) tampoco venden porque ya no hay ni donde estacionar los carros para que la gente entre a comprar. Está bien difícil”, dijo Sánchez, quien vende medias afuera de una zapatería en el centro de Piura.

El Colegio de Arquitectos plantea correcciones técnicas de esta obra para asegurar su sostenibilidad urbana y funcionalidad a largo plazo.

Señala que el pedido se sustenta en observaciones realizadas al expediente del sistema de drenaje pluvial, componente clave del proyecto que presenta riesgos constructivos y podría afectar el desarrollo adecuado de la intervención.

La posición fue expuesta por el decano Leopoldo Villacorta durante la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, realizada en la Universidad de Piura, en el marco de la construcción de los Objetivos Estratégicos Regionales Piura 2025–2034 y alineados al Plan Nacional al 2050. El arquitecto remarcó que el diseño del drenaje requiere ajustes que garanticen eficiencia hidráulica y seguridad para la infraestructura urbana existente.