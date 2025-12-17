La Contraloría detectó presuntas deficiencias en la obra de “Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria del comedor universitario de la Universidad Nacional de Piura. El contrato de la obra inició con más de 22.8 millones de soles a cargo del Consorcio Universitario.

El Informe de Hito de Control N° 020-2025-OCI/0203-SCC, del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura (UNP), señala que la obra de mejoramiento y ampliación del comedor presenta fisuras y restos de alambre de construcción en el concreto de la cimentación de la edificación en construcción.

Las fisuras son específicamente en el concreto de las vigas de cimentación interiores y exteriores. En algunos casos, bordean el elemento estructural y existen en ambas caras del concreto. En el encuentro entre vigas de cimentación cercanas contiguo a la zapata, también se han presentado múltiples fisuras verticales.

La comisión de control evidenció que el contratista, así como el supervisor, no han implementado las acciones para garantizar un adecuado proceso de preparación, transporte y colocación del concreto para evitar que se produzca segregación o pérdida de plasticidad. Tampoco hay un correcto curado para que el concreto alcance la resistencia requerida.

También evidenció trabajos de relleno en el interior de la edificación, haciendo uso de maquinaria pesada, lo que podría provocar fisuras en las vigas de cimentación, afectando la infraestructura.

Con respecto a la presencia de óxido en las varillas de acero corrugado, el informe precisa que existe un proceso de corrosión u oxidación en dicho material. Se evidencia sobre las columnas y placas, además, en el encofrado y columnas laterales de la edificación. La comisión de control detectó la presencia de restos de alambre en las vigas y durante los trabajos de relleno, sin retirar estos alambres.

La Contraloría también identificó que la obra en ejecución no cuenta con una junta de resolución de disputas designada por las partes, situación que afectaría la oportuna solución de controversias planteadas, conllevando a paralizaciones y ampliaciones de plazo que implique mayores costos al proyecto.

Cabe indicar que ante las paralizaciones presentadas desde el 2024, la UNP y el contratista firmaron una licitación pública el 9 de enero de 2025 consignado en la cláusula vigésima “Junta de Resolución de Disputas (JRD)” que el arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura sería el centro encargado de la organización y administración de la junta. Sin embargo, la entidad suscribió con el contratista una adenda al contrato de licitación pública modificando la cláusula vigésima para consignar que el centro Internacional & Dispute Boards será el centro encargado de la organización y administración. No contaban con una JRD.

Finalmente, la comisión constató que el contratista dispone de un ambiente en la obra designado como laboratorio para curado y rotura de probetas de concreto y que utiliza un tanque de almacenamiento con agua para el curado.