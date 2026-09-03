Una niña de 7 años, alumna de la I.E. San Ramón de Chulucanas, falleció en el hospital Santa Rosa de Piura tras presentar un cuadro grave compatible con dengue.

Se conoció que la menor en los primeros días presentó fiebre, dolores de cabeza, siendo trasladada por sus familiares al hospital de Chulucanas el 29 de agosto ingresando la pequeña en horas de la mañana, donde los médicos al notar sangrado por la nariz y la boca la derivaron de emergencia al nosocomio de Santa Rosa de Piura donde falleció.

La subregión de salud Morropón Huancabamba emitió un comunicado en el que precisó que las causas de su fallecimiento aún son materia de investigación. “A la fecha, no se ha reportado circulación de serotipo 4 en la región Piura...También hacemos un llamado para que no bajen la guardia y estén alertas ante esta mortal enfermedad, identificando los principales síntomas de esta (fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómitos y sangrado), evitando la automedicación y acudiendo al centro de salud más cercano”, indican.

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Por su parte, el presidente de la comisión de Salud del Congreso de la República, Miguel Huamán Cornejo, anunció la citación del ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, para que informe sobre las acciones ejecutadas frente al dengue en Piura y la preparación del sector ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño.

“Piura no necesita explicaciones después de las muertes; necesita prevención antes de que ocurran”, manifestó Huamán, quien cuestionó la respuesta preventiva del sector Salud. “Detrás de cada muerte hay una familia destruida y una pregunta que el Estado no puede seguir evadiendo: ¿Dónde estuvo la prevención?”, sostuvo.

Informó, además, que solicitará a la Diresa de Piura un informe sobre las campañas de fumigación, eliminación de criaderos y vigilancia epidemiológica.