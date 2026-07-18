El economista y docente de la Universidad de Piura (UDEP), Germán Vega, advirtió que la recuperación de los ingresos familiares puede tardar varios años a causa del Fenómeno El Niño costero pues se prevén fuertes lluvias.

Las consecuencias por el Fenómeno El niño costero podrían retrasar la economía a nivel nacional y en la región costera donde los daños por las intensas lluvias serán más notorios. Para ello, German Vega señaló que la situación afectará el ingreso económico en los hogares.

“Un efecto natural en el Perú no tiene efectos sobre el trabajo, es decir, no esperamos que las personas que estaban trabajando dejen de trabajar. Donde sí hay efecto es por el lado de los ingresos. Las personas siguen trabajando, pero ganan menos”, señaló el especialista.

Vega detalló que, tras un fenómeno climático, la baja productividad y reducción de horas laborales persisten hasta por 4 años, pese a la ayuda estatal. A nivel nacional, la pérdida promedio es de S/ 200 por hogar (casi media canasta básica), pero el economista alertó que el panorama en Piura es aún más complejo.

Asimismo, sostuvo que de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), las anomalías climáticas restarán 0.7 puntos porcentuales al crecimiento del país, lo que se traduce en S/ 8,000 millones menos.

El especialista señaló que el mal estado de las calles en el centro de Piura y los retrasos en las obras públicas, sumados a las lluvias, podrían desatar una crisis sanitaria.

“Tenemos un grave problema en el centro de Piura. Si no acaban antes de diciembre, van a generar más pérdidas para los empresarios. (...) Yo por eso lo ponía como un agravante de lo que puede acabar siendo el Fenómeno El Niño, que nos reciba con una ciudad donde tienes un montón de calles abiertas, un montón de obras paralizadas, y aumentan las consecuencias de las lluvias”, declaró.