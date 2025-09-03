El Gobierno Regional de Piura aprobó S/ 3’265,403 como adicional de obra para poder reiniciar los trabajos en los dos tramos de la avenida Sullana, que va desde la avenida Sánchez Cerro hasta la Av. Cáceres y desde la Av. Cáceres hasta el A.H Los Ángeles. La obra se paralizó debido a que el expediente técnico no incluyó el cambio de las redes de agua y desagüe.

El primer adicional fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 233-2025/Gobierno Regional Piura-GGR de fecha 5 de agosto. La Gerencia Regional de Infraestructura dio la conformidad para la prestación adicional de obra N° 01, en el marco de la ejecución de la obra de “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Sullana, tramos desde la Av. Avelino Cáceres hasta la Av. Dos del A.H Los Ángeles”.

En este tramo, el monto aprobado como adicional es de S/ 1’503,724.89 y representa el 3.77 % del monto del contrato original. Esta obra en su totalidad tenía un costo de más de 40 millones de soles y ahora es monto acumulado será de S/ 41’377 879.04.

Este tramo, que lo ejecuta el Consorcio Perla del Chira, está conformado por las empresas Bidolino EIRL y Examova Maquinarias y Servicios EIRL. La empresa Bidolino EIRL ejecuta en paralelo la obra de la avenida Don Bosco junto a Constructora Sánchez Cerro EIRL con un 30% de participación y Constructora San Sebastián Piura SAC con 40% de participación. Cabe señalar que la empresa Bidolino y Constructora Sánchez Cerro EIRL tienen al mismo representante y principal accionista: Carlos Wilfredo Cunya Cánova, natural de Sullana y que, en 2016 fue inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, pero luego fue absuelto por una medida cautelar.

Mientras tanto, según la Resolución Gerencial General Regional Piura N° 237-2025/Gobierno Regional Piura, de fecha 8 de agosto, la Gerencia de Infraestructura dio la conformidad para la prestación adicional de obra, por el monto de S/ 1´761,679.69, representando el 10.93 % del monto del contrato original por un plazo de 90 días calendario.

Este adicional fue solicitado luego que los trabajos en este tramo se suspendieran debido a que las redes de agua y saneamiento estaban deterioradas, sin embargo, dentro del expediente técnico, elaborado por el gobierno regional, no fue aprobado, solicitando el adicional de obra.

Según el documento, este monto de adicional consiste en trabajos del sistema de alcantarillado S/ 501 000.20, sistema de agua potable por S/ 667 228.85, programa de seguridad en el trabajo S/ 9 208.25 y plan de manejo ambiental S/ 18 740, dando un costo directo de S/ 1’196 177.30. Con IGV, gastos generales y utilidad es de S/ 1 761 679.69.

Si bien la entidad ha señalado que la obra, de este tramo, está programada su culminación para fines de octubre del presente año, con este adicional existe la posibilidad de que la obra amplíe un plazo más, por lo que será el GORE quien confirme dicho plazo de culminación.