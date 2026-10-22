El ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, llegó hoy jueves 22 de octubre a Piura para dirigir acciones preventivas ante el fenómeno El Niño. Como parte de su agenda, inspeccionó las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno, ubicado en el distrito Veintiséis de Octubre.

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Dyer se encuentra en la región para liderar las medidas de prevención frente al evento climático. Durante la jornada también participó en la presentación de una intervención denominada “batallón contra el dengue”, orientada a fortalecer la lucha contra el zancudo transmisor de la enfermedad.

La visita se produce después de las lluvias registradas en Piura, que dejaron calles y viviendas inundadas, así como agua y lodo acumulados en sectores como Ignacio Merino, Los Dos Grifos y diferentes puntos del centro de la ciudad. Estas condiciones podrían favorecer la formación de criaderos del aedes aegypti si el agua estancada no es retirada oportunamente.

Piura encabeza actualmente los contagios de dengue en el país, con 13.025 casos y nueve fallecidos hasta la semana epidemiológica 40. La provincia de Piura concentra 5.453 casos; Morropón, 3.810; y Sullana, 3.016. Asimismo, cinco de las nueve muertes registradas en la región corresponden a menores de hasta 11 años.

El despliegue ministerial ocurre luego de que el Minsa emitiera la alerta epidemiológica N.° 008-2026 ante el riesgo de incremento del dengue, la leptospirosis, las enfermedades diarreicas agudas, la malaria y el sarampión debido a las lluvias, inundaciones y dificultades para acceder a agua segura. La disposición ordena reforzar la vigilancia, el diagnóstico, los medicamentos y la capacidad de atención de los establecimientos de salud.