El impacto del Fenómeno El Niño continúa sintiéndose en la región Piura. De acuerdo con el último reporte del Senamhi, la sierra piurana volvió a ser el epicentro de las precipitaciones más fuertes, siendo los más afectados los distritos de Paimas (Ayabaca) y Canchaque (Huancabamba), al soportar los mayores acumulados de agua. Mientras que, en Piura y Sullana, las lluvias cayeron con menor intensidad, pero bastaron para inundar calles, avenidas y cuencas ciegas que terminaron anegadas y complicando el tránsito vehicular.

De acuerdo con el Senamhi, Paimas lideró el reporte regional con un acumulado extraordinario de 66.6 litros por metro cuadrado. Le sigue la estación de Canchaque con 30.3 mm y Sapillica con 28.3 mm, esta última catalogada como una jornada de “día extremadamente lluvioso”. Esto, tras el registro desde las 7 a.m. del último lunes, hasta las 7 a.m. de ayer.

Asimismo, se reportaron precipitaciones de consideración en Huarmaca con 19.4 mm como un “día muy lluvioso”, Porculla (11 mm), Santo Domingo (8.5 mm), Chalaco (6 mm), Ayabaca (2.7 mm) y Malacasi (0.3 mm).

En tanto, en Sullana, la lluvia que a pesar de ser ligera se mantuvo constante, inundó zonas céntricas como la transversal Callao, en el tramo comprendido entre las calles Ugarte, Juan José Farfán y Espinar.

Igual situación se vivió en el asentamiento El Obrero, en el cruce de la transversal Vargas con la calle 13 de Diciembre, a inmediaciones del colegio San José Obrero, así como en el asentamiento José Carlos Mariátegui, en la intersección de la transversal San Hilarión y la calle Ricardo Palma, zona catalogada como cuenca ciega. Asimismo, escenarios similares se registraron en el asentamiento Santa Teresita y otros sectores críticos de Sullana, donde se complicó el tránsito vehicular.

Mientras tanto, Piura y el distrito de Castilla, también soportaron una ligera lluvia que originó charcos en varias zonas. En el centro histórico de la ciudad, las precipitaciones afectaron la cuestionada obra de pistas y veredas, dejando diversos lodazales a su paso.

Por su parte, la Municipalidad de Piura, en articulación con el Ejército del Perú, ejecutó trabajos de limpieza de rejillas en la urbanización Los Tallanes, con el objetivo de facilitar la evacuación de las aguas de lluvia y reducir el riesgo de acumulación de agua en las vías.

Las labores contaron con la participación de aproximadamente 30 efectivos del Agrupamiento de Artillería Inclán, quienes intervinieron puntos de las avenidas Sánchez Cerro y Bellavista, retirando residuos y elementos que podían obstruir el paso del agua hacia el sistema de drenaje.

A su vez, en Sullana, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna de esta ciudad, monitoreó las cuencas ciegas de la ciudad tras la ligera lluvia registrada esta mañana, a fin de identificar puntos que requieran intervención con motobombas.

La precipitación pluvial también afectó varios sectores de la provincia de Sechura. Asimismo en Tambogrande, la lluvia sorprendió a los vecinos y anegaron las vías de tránsito, complicando la movilidad peatonal y vehicular.