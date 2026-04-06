Un estudiante piurano sorprendió al papa León XIV llevándole de regalo los chifles de su tierra. El joven estudiante de la Universidad de Piura (UDEP), Elvis Viera, viajó con un grupo de jóvenes para participar del Encuentro Internacional UNIV2026, que se realiza en Roma.

Y vio la sonrisa y la inmensa alegría que sintió el pontífice al recibir este obsequio, un paquete de los típicos y sabrosos chifles piuranos, que seguro pudo recordar al querido pueblo de Chulucanas y el kilómetro 50, donde los degustaba cuando estuvo en su misión pastoral por nuestras tierras.

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EL ENCUENTRO

Esto ocurrió el pasado Miércoles Santo, durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro. “Tras la catequesis, el Papa recorrió la plaza en el papamóvil saludando a los fieles. Un sacerdote amigo nuestro pasó por nuestro grupo y me hizo pasar hasta donde estaba el Santo Padre” , cuenta Elvis.

Lo que experimentó después superó sus expectativas. “Cuando el papa vio los “chifles” que le había llevado, se acercó a nosotros, saludó al sacerdote y luego me preguntó directamente, ¿ chifles de Piura ?”.

Ahí no quedó la cosas, pues Elvis le entregó el snack típico piurano y el papa, con buen humor le respondió, “gracias, pero eso está bien para ustedes”, porque claro, también está pensando constantemente en nosotros", dice Elvis.

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EL UNIV 2026

Unos gratos momentos que quedaron grabados en los instantes que estuvieron cerca al sucesor de Pedro y que un día antes había dirigido un saludo especial a los jóvenes que llegaron para el UNIV 2026.

En su catequesis, Robert Prevost destacó “los laicos hacen posible, con su testimonio de fe, esperanza y caridad que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad”.

Este momento forma parte de una semana cargada de emoción para los 2,500 universitarios del UNIV 2026 reunidos en Roma. El encuentro, nacido en 1968 bajo la inspiración de San Josemaría, fundador del Opus Dei, reúne cada Semana Santa a estudiantes de todo el mundo para vivir de cerca las celebraciones junto al Papa.