Un cúmulo de expedientes sin resolver. Años de trámites que, en algunos casos, pueden sumar una década. 53570 personas esperan una decisión de la Corte Superior de Justicia de Piura sobre sus denuncias. El coordinador de la oficina de estadísticas del Poder Judicial, Manuel Castro, explica que en la Corte Superior se han resuelto 49 256 casos repartidos entre las especialidades de civil, laboral, familiar y penal. Entre enero y octubre, este estamento registró 102 826 procesos.

La carga procesal –explicó– surge de sumar los expedientes pendientes de años anteriores, junto a los que ingresan diariamente y aquellos que se encuentran en ejecución. El estadístico realizó un promedio entre enero y octubre: la Corte Superior de Justicia resolvió 49256 casos, es decir, cada mes, trabajando 22 días, los 86 jueces resuelven aproximadamente tres casos por día.

Manuel Castro detalló que algunos de los casos requieren más tiempo.

“Hay que tomar en cuenta que no todos los procesos son fáciles de resolver, hay casos más complejos como los penales o los civiles. Los procesos más fáciles de resolver son de violencia familiar, que se definen en prácticamente 24 o 48 horas”, añadió.

“La demora de los juicios es por la carga procesal. El 24 de octubre del 2022 puse una demanda por alimentos, y tardaron casi un mes o más para citar la audiencia virtual. Yo fui en mayo a la Corte y pregunté por qué se demoraba mi caso. La persona que me atendió me explicó que recién estaba terminando de revisar los expedientes de diciembre del año anterior, que ella revisa 36 expedientes diarios. El 26 de agosto, la jueza ya tuvo el documento leído, y dijo que se notifiquen a las dos partes, pero no nos han notificado hasta ahora”, declaró una señora que prefirió no dar su nombre.

Manuel Castró explicó que la carga procesal en la Corte Superior de Justicia de Piura se ha incrementado debido a varios factores: el déficit del personal, el aumento de la violencia en la región y el número de casos.

El déficit de personal impide –señaló– que se atienda el 100% de la demanda y genere demoras, especialmente en la etapa de ejecución de los procesos. Este problema afecta la eficiencia y rapidez de los procedimientos judiciales en Piura, y genera desconfianza entre los ciudadanos y una mala imagen del Poder Judicial.

Además, dijo que el personal del organismo judicial se encuentra bajo una gran presión debido a la cantidad de procesos que deben atender, lo que puede afectar su estado anímico y llevar a problemas de salud.

Otro punto señalado por el estadístico, y que explica este retraso, es el incremento desmedido de la violencia en la región, como el aumento de casos de agresividad en el grupo familiar. Informó que, durante este año, la carga procesal de violencia familiar en Piura ha sido de 6 407 procesos de enero a julio. Asimismo, sostuvo que el aumento de delincuencia también se ha traducido en una mayor carga procesal.

(Esta nota ha sido elaborada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Colaboraron: Miguel Vásquez y Diego Garavito, en redacción; Ana Córdova, Ariana Gonzales y Martín Mendoza en investigación y Linda Alzamora, en fotografía).