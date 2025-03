Una lluvia de 6.8 litros por metro cuadrado, registrada la tarde del último miércoles,originó grandes cangrejeras en el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) Cinco Esquinas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, provocando que los vecinos de estos asentamientos quedaran desprotegidos.

Gran malestar ha provocado el colapso de una parte de la obra, que sostiene los grandes buzones colocados en el SARE Cinco Esquinas, que debían permitir evacuar el agua en el sector nor oeste del distrito Veintiséis de Octubre y evitar la inundación, sin embargo, los vecinos tuvieron que retirar los equipos para que no se malogren. Finalmente, el agua pluvial fue retirado con un hidrojet.

“Desde el año pasado, cuando estaba la exministra (Hania Pérez de Cuéllar) hemos hecho llegar un pliego de observaciones, pero lamentablemente nunca hemos sido escuchados y las consecuencias son estas, se vuelve a repetir lo que pasó con el ciclón Yaku del año pasado. El año pasado se hizo cangrejeras, se hundió toda la zona donde hoy nuevamente con una pequeña lluvia de 30 minutos ha vuelto a suceder”, dijo el presidente del Comité de Gestión Dren Cinco Esquinas, Alipio Cruz Domínguez.

Criticó el trabajo del personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al no permitir que sean escuchados y los posibles problemas que presentarían al no compactar bien la zona para evitar las cangrejeras y el hundimiento.

“No sé qué criterio técnico tienen estos señores del Ministerio de Vivienda que no entienden que para que estos SARE funcionen tienen que compactar bien la zona y pavimentar con una losa de concreto los alrededores para que funcione, caso contrario, nunca van a funcionar porque siempre en las rejillas de captación de agua va a ingresar barro, lodo y eso se va a sedimentar”, insistió Cruz Domínguez.

Pidió al Gobierno Central no seguir burlándose de la población de Piura.

“Reiteramos que de una vez se pongan a trabajar en serio y no se sigan burlando de Piura. Dios no quiera que vuelva a llover como ayer (miércoles) sino estos equipos se pierden porque han quedado en el aire y con el hundimiento en el piso que si llueve estarían perdiéndose millones de soles. El SARE no funcionó, ahí están las secuelas y ha quedado en cuidados intensivos porque con una nueva lluvia eso colapsa definitivamente”, advirtió el dirigente.

Por su parte, el dirigente del A.H Los Claveles, Alan Camizán, dijo que este proyecto es un engañamuchachos.

“Es una situación desastrosa, esto se inunda con todo y desagües y causa preocupación por las enfermedades, se ha invertido grandes millones y pedimos al gobierno trabajen. No es posible que se ganen fácil la plata. Son trabajos engañamuchachos, deberían hacer un trabajo de verdad. Ayer han venido antes de la lluvia, estaban llevando unas piedritas alrededor del drenaje y miren hoy (ayer) como se ha hecho la cangrejera”, finalizó Camizán.