A los pocos meses del inicio de las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño y al poco avance en los trabajos de descolmatación que se ejecutan en el río Piura, la presidenta de la república Keiko Fujimori anunció aprobación de “Servicios por Impuestos”, para que el sector privado pueda incursionar en los trabajos de prevención.

“Hoy (ayer) se está aprobando una herramienta importantísima que va a permitir ponerle más velocidad a estos trabajos: Servicios por Impuestos. A través de esta herramienta vamos a poder trabajar mucho más rápido con la convocatoria que se hará al sector privado”, afirmó la mandataria, tras la entrega de más de 20 motobombas a los alcaldes provinciales y distritales de la región Piura, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante eventuales lluvias intensas e inundaciones.

Keiko Fujimori recalcó que “Servicios por Impuestos” permitirá acelerar importantes proyectos frente al fenómeno de El Niño, promoviendo la participación del sector privado.

La presidenta subrayó que el Gobierno trabaja en créditos suplementarios adicionales destinados a la preparación frente al fenómeno de El Niño y a la recuperación del orden. “Los créditos suplementarios se están anunciando en las próximas semanas justamente para poder inyectar más presupuesto a nivel nacional, donde todavía tenemos muchos retos”, apuntó. Minutos antes, la mandataria visitó por segunda vez los trabajos de descolmatación del río Piura, a la altura de la represa Los Ejidos, acompañada de los diputados César Revilla y Félix Chang; y de los ministros de Vivienda, Defensa y Agricultura.

“Hay 43 máquinas trabajando 24 horas. De las 500,000 toneladas métricas que se tienen que retirar para poder salvaguardar la ciudad de Piura, hasta este momento se ha retirado un 30 %. Es un avance”, informó. Keiko Fujimori señaló que se coordinará la incorporación de maquinaria adicional del Gobierno Regional y destacó también la participación del sector privado, que viene contribuyendo con recursos para mantener las operaciones. Precisamente, en la inspección del río, el dirigente del Bajo Piura, Víctor Chunga, emplazó a la presidenta de la república para que aceleren los trabajos de descolmatación, para evitar que se repita la historia del 27 de marzo del 2017, fecha en la que el río se desbordó e inundó.

“Si ampliamos las cuatro cajas hidráulicas, vamos a tener más de 3,800 m3/s de capacidad de agua. El tema de Chutuque se está dando mucha vuelta, se están reuniendo todos y le dan vuelta como ratones y aún tenemos tiempo para solucionar, por eso le pido que vayamos al Bajo Piura...aquí los funcionarios se dan vuelta y entre ellos se echan la culpa...los que nos perjudicamos somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que sembramos y perdemos todo en la inundación. Le pido en nombre del Bajo Piura ampliar las cajas hidráulicas, tema de Chutuque y la salida al mar, es lo único que nos va a evitar que los pueblos del Bajo Piura volvamos a sufrir una nueva tragedia”, dijo Chunga.