La inversión del sector privado para la ejecución de obras de mitigación ante el Fenómeno El Niño bajo la modalidad de Obras por Impuestos ascendió a102 millones de soles previstos inicialmente a 130 millones de soles, según informó Susana Seminario Vega, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Seminario explicó que la Cámara mantiene contacto constante con empresarios locales y de alcance nacional totalmente dispuestos a comprometer el pago de sus impuestos en proyectos prioritarios. Esto se da en el marco del Decreto de Urgencia emitido para acelerar intervenciones preventivas.

Detalló que se ha remitido a ProInversión una relación ampliada de aproximadamente 18 pedidos e intervenciones prioritarias, elaborada en coordinación con municipios.

Entre las principales obras solicitadas se encuentra el inicio de trabajos de limpieza y descolmatación en un brazo del canal Chutuque para reducir de forma inmediata el impacto de probables desbordes, adquisición e instalación de tubos para defensas ribereñas y barreras dinámicas tipo Easy Wall para proteger zonas urbanas altamente vulnerables a inundaciones en Piura.

También se encuentra la descolmatación de tramos críticos del río Piura y drenes urbanos, así como retiro de vegetación, intervenciones a solicitud de las municipalidades para atención de cauces y canales de drenaje.

Seminario hizo un llamado al gobernador regional a fin de garantizar la rápida contrapartida de la carga de fichas en el sistema SIIPREL, paso clave para la autorización.

“Los empresarios están totalmente dispuestos a ayudar en la mitigación del fenómeno. Sin embargo, requerimos la máxima celeridad de los ministerios y ProInversión para emitir las resoluciones de aprobación de la lista definitiva y dar inicio inmediato a las obras”, dijo Seminario.