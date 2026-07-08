El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, según los últimos pronósticos del modelo Global Forecast System (GFS), el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) registrará un debilitamiento progresivo entre el 7 al 19 de julio de 2026, lo que favorece a las altas temperaturas en la costa norte.

Bajo este escenario, la institución prevé condiciones favorables para el ingreso de vientos cálidos procedentes del norte hacia el litoral peruano. Como consecuencia directa, se espera un incremento de las temperaturas y un aumento de la humedad en toda la franja costera durante los próximos días.

“Persiste del calentamiento en el litoral costero, especialmente frente a Piura y Tumbes, favoreciendo temperaturas del aire superiores a lo normal tanto durante el día como en la noche”, indicaron.

Asimismo, informaron que Piura registrará niveles de Agua Precipitable Total (PWAT) por debajo del umbral de los 50 milímetros, lo que indica un ingreso de aire seco y una reducción temporal de la humedad que disipará las probabilidades de lluvias persistentes. Sin embargo, entre el 12 y 14 de julio, la humedad atmosférica aumentará de forma gradual hasta alcanzar valores de entre 52 y 54 mm, condiciones bajo las cuales podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas de manera ocasional.

“Para los siguientes días, los modelos muestran una disminución de las lluvias y una atmósfera más seca, lo que favorecerá un ambiente cálido en los departamentos de Piura y Tumbes. No obstante, hacia el 11, 12 y 13 de julio se prevé el retorno de precipitaciones en la zona costera”, puntualizaron los especialistas.

Finalmente, indicaron que durante las últimas semanas las temperaturas se han mantenido por encima de sus valores normales, especialmente las temperaturas máximas.