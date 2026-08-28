Tras cinco dolorosos días de dolor y angustia, fue encontrado el cuerpo del adolescente, Diksson Fabricio Pozo Nizama, que se ahogó la tarde del último domingo en la playa de San Pedro de Vice, en Sechura.

Red. El hallazgo del cuerpo del adolescente se produjo la tarde de ayer jueves durante una faena de pesca en alta mar, a la altura de la playa San Pablo, en jurisdicción del distrito de Vice, provincia de Sechura.

Los pescadores, al percatarse de la presencia del cuerpo entre sus redes, inmediatamente llamaron a la Policía de Salvataje, quienes acudieron hasta la zona a bordo de una moto acuática y, después de varios minutos de trabajo, recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta la orilla.

En el lugar esperaba la familia, quienes durante varios días guardaban la esperanza de encontrarlo con vida. Su madre, Sandra Nizama Ramos, lamentablemente en medio de un dolor indescriptible y llanto incontenible confirmó que el cuerpo encontrado era el de su adorado hijo.

Ella gritó, lloró y lamentó la trágica muerte de su hijo y se aferró a su cuerpo, el cual fue buscado intensamente por sus familiares, pobladores, pescadores y policía.

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Precisamente ella, durante varios días a la orilla de la playa donde se ahogó su hijo, repetía llorando: “Mar, devuélveme a mi hijo”.

Recordemos que el lamentable suceso ocurrió al promediar las 3:00 de la tarde del último domingo, cuando la víctima ingresó al mar en compañía de un amigo. Por causas que aún se investigan, ambos jóvenes fueron sorprendidos por la corriente y comenzaron a ahogarse a pocos metros de la orilla.

Mientras su compañero logró ser rescatado a tiempo gracias a la rápida reacción de los veraneantes presentes en la zona, Diksson Pozo no corrió la misma suerte y fue tragado por las olas ante la mirada desesperada de los testigos.