El cuerpo sin vida de un pescador y padre de familia fue encontrado en las aguas de un canal de regadío en el distrito de Bernal, provincia de Sechura, en Piura. Al parecer, la víctima habría caído a dicho cauce.

[PUEDES VER: Autoridades retiran propaganda de partidos políticos en Sullana]

Se trata de José Alexander Jacinto Panta, de 35 años, que la noche del jueves 2 de abril fue encontrado en la compuerta “Los Puentes” del canal Santo Domingo, en el sector Chepito de esta localidad.

La esposa de la víctima en compañía de otros familiares, fue quien encontró el cadáver que estaba flotando en las aguas del canal y dio a viso a las autoridades de la jurisdicción. Hasta el lugar llegó el personal de Serenazgo, quienes trasladaron el cuerpo al establecimiento de salud de esta zona, pero el personal médico confirmó su deceso.

Según se pudo conocer, el hombre habría caído y ahogado en el canal en el distrito de Bernal. Aunque el cuerpo fue arrastrado por la corriente hasta el sector de Chepito, donde fue encontrado por sus seres queridos.

José Jacinto era natural del anexo de Becará, del distrito de Vice, en Sechura, donde su muerte ha causado gran conmoción en la población, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora y hogareña.

Asimismo, la tragedia ha causado un profundo dolor en sus familiares, especialmente al ocurrir durante las festividades de Semana Santa.

Sus amigos lamentaron lo ocurrido. “Hoy tu familia y amigos lloramos tu triste partida, dejando a tus hijos y a tus padres en una profunda tristeza. En Semana Santa, en Becará, estamos de luto. Fuerza a su familia y que Dios lo acoja en su reino a nuestro recordado amigo”, señalaron.