Con el objetivo de proteger la vida de la población y promover el uso responsable de la energía eléctrica, Enosa realizó un operativo anticlandestinaje en la avenida Independencia, en Castilla, sector Miraflores, donde se identificaron y retiraron conexiones irregulares que representaban un riesgo para usuarios y transeúntes.

Durante la intervención, el equipo técnico recorrió todo el sector, detectando dos casos de manipulación indebida del servicio eléctrico. El primero se registró en un departamento de un condominio en la avenida Independencia, donde se encontró una conexión alterada que impedía que el medidor registre correctamente el consumo real de energía.

El segundo caso fue identificado en un centro de especialidades odontológicas ubicado en el mismo sector, donde se detectaron conexiones irregulares que derivaban energía de manera inadecuada desde la red eléctrica, evitando el control del consumo.

Ambas situaciones fueron corregidas por el personal técnico, procediendo al retiro de las conexiones clandestinas. Este tipo de instalaciones no cumplen con las condiciones técnicas ni con las normas de seguridad eléctrica, lo que incrementa el riesgo de accidentes, descargas eléctricas e incluso incendios.

“El compromiso de Enosa es proteger la vida y la seguridad de las personas. Las conexiones clandestinas no solo afectan la calidad del servicio, sino que ponen en riesgo a quienes las utilizan y a quienes transitan por estos espacios”, señaló el vocero de la empresa.

Asimismo, se precisó que estos operativos buscan no solo fiscalizar, sino también generar conciencia en la población sobre la importancia de hacer uso seguro y legal del servicio eléctrico. En ese sentido, Enosa informó que se estarán iniciando los procesos legales correspondientes contra los involucrados, e instó a la ciudadanía a no realizar este tipo de prácticas ilegales que ponen en riesgo la seguridad de todos.