Con el objetivo de garantizar el orden urbano, la libre transitabilidad y condiciones adecuadas de limpieza en espacios públicos, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, mediante la Subgerencia de Control Municipal y la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad, en articulación con la Unidad de Servicios Generales del Hospital Santa Rosa, llevó a cabo un operativo conjunto en los exteriores del nosocomio.

Durante la intervención, se ejecutaron acciones orientadas a erradicar el comercio ambulatorio informal y el abandono de objetos en la vía pública. Asimismo, se procedió al retiro de diversos elementos, como muebles en desuso y otros enseres que se encontraban ubicados en el perímetro del hospital, generando desorden, acumulación de residuos y afectando el adecuado tránsito peatonal y vehicular en la zona.

La comuna distrital reafirma su compromiso de continuar desarrollando operativos articulados que contribuyan a la recuperación de espacios públicos, promoviendo entornos seguros, ordenados y saludables para todos los vecinos.