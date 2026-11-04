Estudiantes de la institución educativa José Eusebio Merino y Vinces participaron en el programa Ruta de Flagrancia, actividad desarrollada por la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Sullana, con el propósito de acercarlos al funcionamiento de este sistema especializado de justicia.

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La actividad se inició con la recepción de los escolares, a quienes les brindaron una explicación sobre el trabajo articulado que realiza el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional para la atención de los casos de flagrancia que culminan con sentencias en plazos de hasta 72 horas.

Posteriormente, con la participación del personal de Serenazgo de la Municipalidad de Sullana, se realizó la escenificación de un caso de robo agravado, mediante el cual los estudiantes conocieron de manera práctica y didáctica, cómo se desarrolla un arresto ciudadano, así como el procedimiento y la intervención de las instituciones involucradas.