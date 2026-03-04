“A mi nadie le va a devolver la vida de mi esposo, quisiera tenerlo aquí, pido que se averigüe todo...quiero tenerlo aquí, pero no lo puedo tener”, repetía desconsolada Sofía Vite Peña, esposa de Juan Orlando Munayco Peña (61 años), quien falleció la noche del lunes junto a su compañero de labores, Wilmer Carmen Castro (43 años), por inhalación de gases tóxicos cuando intentaron desatorar un desagüe en la ciudad de Paita. Un tercer trabajador, Juan Rufino Valladolid, sobrevivió tras intentar auxiliar a sus compañeros.

La esposa y madre de sus 4 hijas, recordó que su esposo lo llamó a las 5:00 p.m. indicándole que debía laborar horas adicionales y que, al parecer, no habría tenido los Equipos de Protección Personal (EPP) y sogas cuando han ingresado al buzón ubicado en la calle Grau del A.H. Ramiro Prialé, en Paita.

“Ellos han bajado sin protección al buzón y han inhalado los gases tóxicos. Una persona bajó para ayudarlos y gracias a Dios se salvó. Solo pido que este caso no quede en el olvido. Él estaba contratado por la EPS [Grau] y la empresa le dijo que tenía que quedarse más horas a trabajar. A las 7:16 p.m. seguía trabajando porque me llamó”, dijo llorando su esposa.

Agregó que ella se entera de la muerte de su esposo por las noticias en los medios digitales y por una llamada de una de sus hijas que vive en Pisco. “Mi hija me llama y me dice: Mamá has visto las noticias, por donde mi papá trabaja hubo un accidente. Nadie me avisó que mi esposo estaba entre los dos muertos que estaban abajo, yo he salido corriendo de mi casa y recién cuando he llegado a EsSalud un señor de la empresa me dijo que mi esposo estaba muerto”, añadió llorando.

La señora llorando suplicó que la muerte de su esposo y de su compañero no queden impunes. “Pido justicia y que sus muertes no queden así, que no sea en vano, que no exista otro caso igual. Él fue un buen padre, buen esposo”, comentó.

Por su parte, el abogado Isidro Tume Periche afirmó que cuentan con registros de llamadas telefónicas, mensajes y videos de cámaras de seguridad que confirmaría que los empleados fueron solicitados para continuar con las labores fuera de sus horarios de trabajo.

Recalcó que dichas pruebas descartarían lo indicado por la empresa, que actuaban por cuenta propia o fuera de turno. Asimismo, señaló que el encargado de Control y Calidad, Walter Quevedo, habría realizado las llamadas para que permanecieran en el lugar.

La EPS Grau, a través de un comunicado, aseguró que “el fallecido trabajador (Wilmer Carmen) tenía como horario de labores en la EPS Grau Zonal Paita de 7:30 a.m. a 4:45 p.m. El fatídico hecho se registró en horas de la noche cuando, al parecer, se encontraba en labores ajenas a nuestra empresa”.