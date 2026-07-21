Gracias al trabajo articulado impulsado por el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, El Instituto Peruano de Oftalmología (IPO) continúa fortaleciendo la atención especializada en salud visual con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que pueden ocasionar ceguera.

El médico retinólogo Sergio del Solar advirtió que uno de los principales problemas que afectan la retina es la oclusión o infarto de retina, una enfermedad que se presenta cuando el flujo sanguíneo hacia esta estructura ocular se ve interrumpido, impidiendo que reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

“El infarto de retina suele presentarse en pacientes con diabetes, hipertensión arterial mal controlada o niveles elevados de colesterol. Cuando la sangre no llega adecuadamente a la retina, la visión puede verse seriamente comprometida y, en algunos casos, generar daños irreversibles”, explicó el especialista.

Del Solar indicó que es fundamental que las personas con factores de riesgo mantengan controles médicos permanentes y acudan inmediatamente al especialista ante cualquier alteración visual.

El especialista señaló que una disminución repentina de la visión, la presencia de destellos luminosos, manchas oscuras o cambios en el campo visual pueden ser señales de alerta de una enfermedad retinal. “Ante cualquiera de estos síntomas es importante buscar atención especializada de forma inmediata. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre conservar o perder la visión”, sostuvo.

Asimismo, informó que otra de las patologías frecuentes es el desprendimiento de retina, una condición que requiere intervención médica urgente para evitar complicaciones severas. En ese sentido, destacó que EsSalud Piura cuenta con equipamiento de alta tecnología y personal especializado para el manejo integral de enfermedades de la retina.

El especialista explicó que los pacientes diagnosticados con desprendimiento de retina pueden ser sometidos a una vitrectomía, procedimiento quirúrgico altamente especializado que permite reparar el daño y mejorar las posibilidades de recuperación visual.

El especialista resaltó que estos avances son resultado del fortalecimiento permanente de los servicios especializados promovido por la gestión institucional de EsSalud.