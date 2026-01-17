En el marco de la primera sesión extraordinaria del Coresec que se llevará a cabo este lunes 19 a partir de las diez de la mañana en la sede del gobierno regional, el jefe de Región Policial, general Daniel Jorge Jares Reyme, en su calidad de presidente del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) expondrá sobre el estado situacional de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias declaradas en emergencia mediante el D.S 148 del 24 de diciembre del 2025.

El referido decreto señala que el CCO lidera las acciones integradas para restablecer el orden y reducir la criminalidad, articulando a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Serenazgo, mediante un centro de coordinación, disponiendo patrullajes, operativos y controles de identidad, además de coordinar la inteligencia y fiscalización en las zonas críticas.

Desde la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional que opera como Secretaría Técnica del Comité señalaron que el CCO está presidido por el jefe de Región Policial Piura, e integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Operacional del Norte, por el jefe de la División de Inteligencia de la Región Policial Piura y por un representante del área de inteligencia del Comando Operacional del Norte, además de otras instituciones.