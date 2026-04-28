Será una noche especial para celebrar el amor, la nostalgia y los grandes clásicos de la música romántica y, además, rendir un homenaje al ser más sublime de la tierra: la madre.

Piura vivirá una noche única para cantar, emocionarse y revivir recuerdos de antaño y actuales junto al histórico Germaín De la Fuente, voz original y fundador de Los Ángeles Negros que llega desde Chile.

AGRUPACIONES

Además también llegan desde el país de Uruguay el grupo Los Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velázquez que junto a ls agrupación peruana Los Dolton’s llevarán alegría con su música.

Será un concierto show pensado para homenajear a mamá con canciones que han marcado generaciones en el Perú y toda América Latina y que se juntarán en un espectáculo único en su gira nacional.