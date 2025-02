Luego que la Fiscalía iniciara una investigación al alcalde de Castilla por presuntamente favorecer al centro comercial Open Plaza con un beneficio tributario de S/ 983 861, el exgerente de Rentas, Ebert Sandoval Ogoña, aseguró que la prescripción fue en la actual gestión, por lo que habría presuntas irregularidades.

El exgerente de Rentas, Ebert Sandoval, informó que existe una serie de irregularidades en el proceso de prescripción de la deuda al centro comercial Open Plaza.

Sandoval aseguró que la prescripción de la deuda al establecimiento no ha sido en su gestión sino en la del alcalde Walther Guerrero. Incluso ha solicitado información de este procedimiento, encontrando serias deficiencias en el proceso.

“Yo no prescribí el tema del Open Plaza, fue esta gestión. En segundo lugar, en cuanto salió el informe de OCI yo también le aclaré al jefe del OCI que no había motivo determinante, que no sabía cómo se había determinado esa deuda del Open Plaza porque el tribunal fiscal también declaró nulos los valores tributarios del Open Plaza”, indicó.

Incluso, señaló que dentro de la información solicitada a la actual gestión, ellos han asegurado que desconocen cómo se ha determinado esa deuda. “No tienen motivo determinante, entonces que, ellos ni siquiera han analizado el tema de la deuda y cómo van a prescribir algo que ni siquiera saben cómo se determinó, porque se determinó en el año 2016, ni siquiera yo lo he determinado ni en mi gestión”, insistió.

Sandoval reiteró que el jefe de OCI ha obviado resoluciones del tribunal fiscal de observancia obligatoria. “El personal de OCI no estaba capacitado para hacer un informe de auditoría porque no tenían experiencia, por lo tanto fallaron. Hay una resolución de observancia de obligación fiscal en el que indica que no se pueden determinar deudas de años anteriores y ellos en el 2016 determinaron deudas en el 2015, 2014 hasta el 2011 que es la deuda que han prescrito”, concluyó.