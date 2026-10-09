Tras el anuncio del comando unificado contra el crimen por parte del Ejecutivo y ante los alarmantes niveles de inseguridad en la región, el exjefe de la Divincri de Piura, comandante PNP en retiro Alfonso Llanos, cuestionó la falta de decisiones para frenar el sicariato y las extorsiones en Piura y Sullana, donde los homicidios ya suman 113 en lo que va del año. Sostuvo que, en su lugar, el Gobierno debe declarar en emergencia a la Policía Nacional para potenciarla y dotarla de tecnología de punta.

Llanos señaló que el nuevo comando anunciado correrá la misma suerte que el grupo Grecco, que llegó a la región sin lograr grandes resultados.

“Veo que el Gobierno no tiene noción de cómo enfrentar la inseguridad ciudadana. Los crímenes se están dando diariamente y en eso está incluida Piura y Sullana. ¡La región se está desangrando! No puede ser que salga la presidenta a hacer un anuncio sin mayor profundidad. No toma decisiones que sean contundentes contra la inseguridad ciudadana. Da la impresión que tienen miedo y no es solamente mi punto de vista, sino de varios especialistas. Este nuevo grupo es como cuando dijeron, ‘viene el grupo Grecco a Sullana’ que iba a solucionar el problema, pero no pasó nada”, dijo Llanos.

Señaló que los 1 350 efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas (1350) que conformarán el nuevo comando unificado contra la criminalidad serían insuficientes.

“¿Un ciudadano puede sentir o creer que con un pequeño grupo policial y militar va a solucionar los problemas en Piura, Sullana y en la región? Eso es falso. Un pequeño grupo no va a solucionar la crisis de violencia criminal que hay en el país y en la región Piura...“, indicó Llanos.

Llanos afirmó que el Gobierno Central debe fortalecer a la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. “Deben fortalecer con tecnología de punta para que la Policía haga un mejor trabajo de investigación criminal. El Gobierno lo sabe y no lo está haciendo. Los policías están trabajando como en el tiempo de la carreta y con lo que tienen. Una de las medidas que debe realizar el Estado, es declarar en emergencia a la Policía y crear un presupuesto para que realicen las compras de emergencia”, dijo.

COMANDO. La mandataria de la nación, Keiko Fujimori, anunció la creación de un comando unificado para la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Indicó que esta será una ofensiva total contra la delincuencia, y que “los tiempos de la espera y la paciencia han terminado para siempre”, indicó. El equipo estará integrado por 1350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Aunque no se precisó cuándo entrará en operaciones, pero sí que contará con un centro de control en el cuartel general del Ejército (Pentagonito).