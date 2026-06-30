Diversos mensajes extorsivos recibió el gerente municipal de la comuna provincial de Piura, a quien le exigen una fuerte cantidad de dinero para no atentar contra su vida, la de su esposa ni la de su menor hijo.

El gerente municipal, Gerardo Alvarado Machado, informó que las llamadas y mensajes extorsivos empezaron la tarde del último domingo vía WhatsApp a su número de celular personal.

El funcionario explicó que primero recibió varias llamadas, pero al no ser contestadas, le enviaron varios mensajes de texto. “La persona me escribió mensajes a partir de las 5 de la tarde, no me percaté porque venía manejando, al llegar a mi casa me di cuenta de los mensajes e inclusive ha intentado llamarme 5 veces en el WhatsApp, cuyo número aparece con el nombre de Adrián”, narró Alvarado a Correo.

Agregó que los primeros mensajes se identificaba como una persona del mercado mayorista Las Capullanas. “Como no le contesté los mensajes, me llamó y cuando lo hago se explayó con las amenazas. Me dijo: Acá pagas o te mueres, conocemos a tu mujer, me dieron el nombre de mi esposa, a mi hijo y me dieron la edad de él y que si quería que no pasara nada, que arreglara con ellos y me están pidiendo una fuerte suma de dinero”, precisó.

Subrayó que los delincuentes le dieron un plazo de 12 horas para abonar la cantidad del dinero solicitado. “O cumples en 12 horas o inicia tu tormento”.

El funcionario recalcó que ya interpuso la denuncia en la sección de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) y confía que identificarán a los delincuentes. “He puesto la denuncia como corresponde porque no podemos vivir con miedo y trasladar la preocupación y responsabilidad en los entes correspondientes como la fiscalía y la policía”.

Afirmó que era la primera vez que recibía esas amenazas.