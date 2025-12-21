Familiares de un joven piurano solicitan el apoyo de la Policía para dar con su paradero, luego de que desapareciera el pasado 9 de diciembre. El joven se encontraba trabajando como personal de seguridad en una mina ubicada en la zona de frontera entre Perú y Ecuador.

La familia de Nestor Girón Sandoval llegó hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura para pedir apoyo policial en la búsqueda del padre de familia, quien viajó hasta la frontera entre Perú - Ecuador.

Ellos indicaron que han perdido contacto con el padre de familia, natural de Catacaos, desde hace 11 días, ya que se comunicaba con ellos a través del aplicativo WhatsApp, pero en otras redes sociales tampoco se ha comunicado por lo que piden su ayuda, puesto que son de escasos recursos económicos.

“Pedimos que como ellos tienen logística y con ayuda del ejército ayuden a patrullar en la zona para lograr su ubicación. Él perdió contacto desde el 9 de diciembre, desde entonces no sabemos nada de él”, dijo su hermano Sandro Girón.

Segun indicó Sandro Girón, su hermano viajó desde hace más de un mes hasta la frontera para trabajar en una empresa minera, desconociendo el nombre de la empresa. Dice que viajo junto a otras personas. Hasta la fecha no han logrado su ubicación.

Los manifestantes indicaron que el hombre viajó hasta esta zona para mejoras económicas por lo que esperan que se encuentre bien. Además, piden a la policía que ayude en su búsqueda debido a que ellos no pueden viajar a esta zona por falta de medios económicos, pues sus hijos, padres y hermanos se encuentran preocupados.

El hermano precisó que ha puesto la denuncia de desaparición en Loja, en Ecuador, pero tampoco tienen respuesta de la ubicación de Néstor Girón Sandoval.

Asimismo, indicó que la zona es peligrosa porque se necesita personal especializado para ingresar a la zona donde habrían más empresas mineras.

“Hemos viajado a Ecuador y denunciado la desaparición de mi hermano, pero no tenemos respuesta hasta ahora, por eso pedimos la ayuda de la policía en Perú para que nos ayuden a ubicarlo”, contó Sandro.

Finalmente, los familiares de Néstor indicaron que desde la sede de la Divincri se han comprometido ayudar en su búsqueda. por lo que no pierden las esperanzas de ser ubicado con bien.