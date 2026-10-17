El sector de los hidrocarburos en el norte del país prevé un panorama de reactivación muy alentador, sustentado en un plan agresivo que contempla la perforación de más de 2 000 pozos de desarrollo y cerca de 60 pozos exploratorios, concentrados principalmente en la provincia de Talara. Sin embargo, la inminente llegada del fenómeno El Niño plantea un desafío crítico para las operaciones petroleras y la estabilidad económica de la región Piura.

Según advirtió el ingeniero Ricardo Martínez, vicepresidente ejecutivo de Operaciones (COO), OIG Perú, señaló que las proyecciones para el periodo comprendido entre el mes de noviembre y mayo estiman una caída general de la producción petrolera de entre 10 % y 16 % si se presenta un evento de magnitud fuerte a severa.

“Si es un año que va de fuerte a severo, los cálculos que hemos realizado pueden estar entre el 10 al 16 % de una pérdida de producción [...]. Algunos campos que están cruzados por quebradas pueden llegar a perder hasta el 30 o 40 % de su producción”, alertó el experto.

Dijo que esta disminución productiva impactará directamente en las arcas regionales, reduciendo los ingresos por concepto de canon y sobrecanon petrolero, recurso que representa el 18.75 % de la producción y que beneficia a 85 municipios distritales y provinciales de Piura, además de institutos de enseñanza.

Finalmente, dijo que ante este escenario climatológico, las empresas hidrocarburíferas de la zona han comenzado a ejecutar planes de contingencia para mitigar los daños de las lluvias. Entre las labores preventivas destacan la construcción de drenajes laterales y obras de contención para proteger equipos eléctricos e infraestructura, así como la disposición preventiva de maquinaria pesada de línea amarilla para garantizar la continuidad operacional.