La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, a cargo del fiscal provincial Armando Ortiz Zapata, ejecutó acciones fiscales preventivas en establecimientos de salud de la jurisdicción, con el objetivo de prevenir el delito de ejercicio ilegal de la profesión y salvaguardar la salud e integridad de los usuarios.

La fiscal adjunta provincial Carmen Zapata Benites desarrolló la diligencia de manera articulada con la Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios de Salud, la Policía Nacional del Perú, la Policía Fiscal, la Municipalidad Provincial de Piura y el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú.

En ese marco, se intervinieron dos establecimientos que brindan servicios médicos de apoyo en los rubros de laboratorio clínico y radiología en la ciudad de Piura, tras detectarse factores de riesgo relacionados con la posible realización de actividades propias de Tecnología Médica por personas que no contarían con la habilitación profesional correspondiente, dentro de las seis áreas de Tecnología Médica focalizadas previamente.

Estas intervenciones tienen como finalidad actuar tempranamente ante escenarios de riesgo efectivo o potencial, mediante acciones orientadas a identificar, focalizar, mitigar y neutralizar condiciones que favorezcan la probable comisión de ilícitos penales.

Durante las acciones preventivas, el personal policial efectuó control de identidad, mientras que representantes del sector salud verificaron los servicios brindados en ambos locales. Asimismo, la representante del Ministerio Público formuló recomendaciones dirigidas a que las actividades especializadas sean ejecutadas únicamente por profesionales y técnicos debidamente acreditados conforme a ley.

En uno de los establecimientos intervenidos, la Policía Nacional inició investigaciones orientadas a deslindar responsabilidades, luego de tomar conocimiento de que un técnico en enfermería presuntamente estaría realizando labores no acordes con la normativa vigente.