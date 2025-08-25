Un teniente de la PNP se encuentra detenido y es investigado por la Fiscalía e Inspectoría de la Policía, debido a que, presuntamente, en estado de ebriedad y manejando una camioneta, habría participado en el triple choque que dejó dos personas graves en la carretera Panamericana, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

[PUEDES VER: El consorcio simuló la recepción de los equipos médicos para el Hospital de Huarmaca]

Se conoció que el Comando de la Policía Nacional, en coordinación con el representante del Ministerio Público, dispuso que el oficial permanezca detenido en la dependencia policial de la zona, mientras duren las investigaciones.

Esto, según se conoció, debido a que el dosaje etílico cualitativo, presuntamente, habría arrojado positivo.

Tras esto, el fiscal penal de turno sustentará el caso ante la Unidad de Flagrancia donde un juez determinará la situación del oficial PNP.

También serán investigados por las autoridades, el chofer de la otra camioneta y mototaxi, junto a otros implicados en el caso.

En tanto, la Oficina de Disciplina de Inspectoría de la PNP de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Sullana, también ha iniciado las investigaciones respectivas contra el oficial que participó en dicho estado en el accidente.

Recordemos que la tarde del último sábado, un triple choque, entre dos camionetas (una de ellas manejada por el oficial) y una mototaxi, chocaron en la carretera Panamericana, en Marcavelica.

Tras lo ocurrido, dos personas resultaron mal heridas, así como otras más con contusiones, que quedaron tendidas en la mencionada vía.

Ellos fueron auxiliados por ciudadanos y agentes de la Policía Nacional, que los trasladaron inmediatamente al Hospital de Apoyo II-2 de esta ciudad.