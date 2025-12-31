La Fiscalía Penal de Paita inició las investigaciones tras la agresión sufrida contra dos serenos de Pueblo Nuevo de Colán, cuando salían de una discoteca, donde también laboran como DJs.

El fiscal provincial Rubén Jorge Ordemar Heredia, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, viene realizando diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer los hechos suscitados la tarde del 28 de diciembre, frente a una discoteca en Pueblo Nuevo de Colán, donde resultaron 02 personas heridas.

Así también, para determinar la responsabilidad legal de L.J.G.S quien se encuentra con detención en flagrancia denunciado por el delito de lesiones en agravio de César Joel Dioses Paiva y Efraín Dioses Paiva.

Conforme los actuados, el investigado habría atacado a los agraviados con un vidrio infiriéndoles cortes en rostro, cuello y abdomen, por lo que debido a la gravedad de sus heridas son actualmente son atendidos en el hospital Las Mercedes de Paita.

El fiscal ha dispuesto la toma de declaración de la denunciante, de los agraviados y del investigado, la realización de los exámenes médico legal a los heridos, la realización de una constatación en el lugar de los hechos a fin de verificar la presencia de cámaras de video u otro dispositivo que haya registrado los hechos, entre otras.