A sus 37 años, Francisco “Pancho” Cevallos López plantea una propuesta enfocada en reducir la burocracia estatal y generar nuevas oportunidades laborales en la región Piura, con especial énfasis en la reactivación de obras paralizadas.

El aspirante busca conectar con jóvenes y electores indecisos, a quienes propone un enfoque de gestión orientado a dinamizar la economía regional mediante la ejecución eficiente de proyectos públicos.

¿Qué te lleva a seguir en política tras tu paso por la Municipalidad de Piura?

La experiencia te marca. Cuando estás en gestión y ves de cerca las necesidades de la gente, entiendes que hay temas que no pueden seguir esperando. Hemos avanzado en titulación y en creación de espacios públicos, pero también he visto proyectos grandes que siguen paralizados. Eso te impulsa a seguir.

Usted insiste en que la agricultura debe ser prioridad. ¿Por qué?

Porque es el sustento de miles de familias y el principal motor económico de Piura. Pero no basta con decirlo, hay que repotenciarla con agua, inversión y planificación. Si no fortalecemos la agricultura, estamos dejando de lado nuestra mayor fortaleza.

El agua sigue siendo un problema constante…

Y no debería serlo. Necesitamos una gestión integral: proteger las cabeceras de cuenca, cuidar los páramos, invertir en reservorios y mejorar la distribución en los hogares . No podemos seguir reaccionando solo cuando hay crisis.

En ese contexto, ¿cómo ve proyectos como El Algarrobo o Río Blanco?

Es un tema sensible. Hay comunidades que ya se han pronunciado y eso se tiene que respetar. No se puede tomar decisiones de espaldas a la población. Además, estamos hablando de zonas donde la agricultura y los páramos son fundamentales. El agua no se negocia.

Piura ha tenido siete congresistas, pero sin mayor impacto; ¿qué ha fallado?

Ha faltado unidad. No hemos tenido un bloque que defienda a la región. Cada uno ha trabajado por su lado y eso nos ha hecho perder oportunidades importantes. Piura necesita representantes que trabajen juntos.

Con 37 años, ¿se siente preparado para asumir ese reto?

Sí, porque no es improvisado. Tengo experiencia en el sector privado y en la gestión pública. Hoy doy este paso con la convicción de servir y de hacer bien las cosas.

¿Qué le diría a la gente que ha perdido la confianza en la política?

Que los entiendo. La desconfianza es válida. Pero también creo que es momento de apostar por personas que realmente quieran trabajar. No basta con ser nuevo, hay que estar preparado.

¿Qué le ha faltado a Piura en los últimos años para avanzar como región?

Creo que nos ha faltado tener claridad en las prioridades y liderazgo para sostenerlas. Se han hecho esfuerzos, pero muchas veces sin una visión regional. Hemos invertido en cosas necesarias, pero se han dejado de lado proyectos urgentes como hospitales o infraestructura hídrica. Piura necesita volver a pensar en grande y trabajar con una hoja de ruta clara.

¿Qué rol debería tener el Congreso en el desarrollo de regiones como Piura?

Un rol mucho más activo. El Congreso no solo legisla, también gestiona y fiscaliza. Desde ahí se pueden destrabar proyectos, asegurar presupuesto y hacer seguimiento para que las obras se ejecuten. Si no hay una representación firme desde Lima, las regiones siguen quedando relegadas.

Finalmente, ¿cuál sería su prioridad al llegar al Congreso?

Destrabar lo que está detenido. No podemos seguir con hospitales paralizados mientras la gente espera atención. Esa es una deuda urgente.

Mi compromiso es trabajar desde el primer día para recuperar obras como el Alto Piura; culminar los hospitales de Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca y Los Algarrobos; además, fortalecer la agricultura y representar a Piura con responsabilidad.

Además debemos generar oportunidades para que los jóvenes puedan acceder laboralmente sin tanta burocracia al sector público y privado .