Una fuga de gas natural en la transitada avenida Grau, a la altura del grifo San José, en Piura, desató momentos de angustia y zozobra la mañana de ayer, debido a que el olor se dispersó rápidamente por la zona, obligando a los trabajadores de diversos negocios cercanos a abandonar sus labores de manera inmediata, debido al temor de una posible explosión.

El incidente habría sido provocado accidentalmente por una maquinaria pesada que realiza trabajos de excavación para una obra de mejoramiento de pistas en dicho sector que generó la rotura de una red subterránea de la tubería principal de gas.

La emergencia movilizó rápidamente a los encargados del consorcio a cargo de los trabajos que se comunicaron con la empresa concesionaria de gas, quienes llegaron y repararon la red dañada y activaron los protocolos de manera inmediata. No se reportaron heridos ni daños materiales de consideración.

Tras normalizarse la situación, los trabajadores de los centros comerciales afectados pudieron retornar a sus locales. No obstante, la empresa responsable de la obra de las pistas fue cuestionada por lo ocurrido y la presunta falta de coordinación con la entidad suministradora de gas.

Entre los afectados estuvieron clientes y personal del centro comercial Plaza del Sol, en la intersección de la avenida Gullman y avenida Grau. Asimismo, pasajeros y personal de la agencia de transportes Montero se retiraron rápidamente del lugar como medida de precaución. También del grifo San José, restaurantes y otros establecimientos comerciales.

Ante estos hechos, diversos ciudadanos exigieron a las autoridades locales que realicen una fiscalización más rigurosa hacia las empresas contratistas. “No es la primera vez que una negligencia en una obra pública pone en peligro la vida de cientos de personas”, señaló un vecino del lugar.