Un choque frontal entre un auto y un bus interprovincial se registró la noche de este viernes en la Panamericana Sur, a la altura del sector El Arrozal, en el distrito de San Nicolás de Piércola, provincia de Camaná, dejando como saldo varios heridos.

El accidente de tránsito se produjo entre el vehículo menor de color rojo de placa A1L-341 y el bus de placa A2Z-966 de la empresa Tourism Flash Milan SRL. Según información preliminar, debido al impacto, el ómnibus quedó semiinclinado, a punto de caer hacia una chacra adyacente a la vía.

De acuerdo a los testimonios de los pasajeros del bus, el conductor del auto los habría impactado, pues al parecer se encontraría en estado etílico.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y la Compañía de Bomberos n.º 35, quienes brindaron auxilio inmediato y trasladaron a los heridos al hospital de apoyo de Camaná, entre ellos ambos conductores.

Al momento, el tránsito en la zona se encuentra restringido, mientras continúan las diligencias de ley para esclarecer los hechos. Así también, los vecinos y testigos exigieron a las autoridades mayor rapidez en las acciones para determinar responsabilidades.