Ante la proximidad de visitas por el Día de la Virgen de Chapi, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció el despliegue de 87 inspectores y tres grúas para reforzar la fiscalización del transporte. La medida busca garantizar viajes seguros durante las fechas centrales de la festividad religiosa en la región.

El subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la MPA, René Ortiz Zegarra, informó que desde el lunes 20 de abril se iniciará la entrega de autorizaciones extraordinarias. Los conductores deberán acudir a la sede de la Subgerencia de Transportes, ubicada en la calle Rivero 512.

Para obtener el permiso, los transportistas deberán presentar el formato único de trámite, copia de la licencia de conducir, SOAT, Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe). Además, deberán realizar el pago de S/. 87.30 conforme al procedimiento administrativo vigente.

REQUISITOS

Asimismo, Ortiz Zegarra precisó que se habilitarán puntos de partida diferenciados según el tipo de unidad. Los vehículos M3 saldrán desde la Av. Vidaurrazaga con la Av. de las Convenciones, mientras que los M2 lo harán desde la Av. John F. Kennedy con la Av. Guardia Civil, con controles estrictos antes de cada salida.

Además, se implementarán operativos en ruta y puntos de control como Socabaya y Sabandía, donde se verificará que las unidades cuenten con autorización. Los vehículos informales serán intervenidos, sus pasajeros deberán descender y las unidades serán internadas en el depósito municipal.

El funcionario advirtió que la sanción por prestar servicio sin autorización equivale a una multa de la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, exhortó a los peregrinos a utilizar transporte formal para evitar interrupciones en su viaje hacia el santuario.