Capturan en Lima a interna que fugó embarazada de hospital en Arequipa

La Policía detuvo en Lima a Viviana Rivadeneira Mariano, quien había fugado del Hospital Honorio Delgado Espinoza cuando se encontraba en estado de gestación.

La intervención se realizó hoy viernes 17 de abril en el distrito de El Agustino, durante un operativo de control de identidad. La mujer cuenta con una requisitoria vigente por el delito de trata de personas en Arequipa.

La mujer de 36 años se encontraba recluida en el penal de mujeres de Arequipa, pero fue trasladada al hospital a fines de enero debido a su avanzado embarazo. Fue en ese contexto que, la madrugada del 26 de enero, burló la custodia de las agentes del INPE y salió del establecimiento de salud.

Imágenes de seguridad captaron el momento en que abandonó el nosocomio alrededor de las 3:00 a. m., pese a estar bajo vigilancia de personal del INPE. Rivadeneyra no se encontraba con las marrocas debido a que solicitó en reiteradas veces acudir al baño y se le permitió asistir; sin embargo, no retornó.

Tras su captura en Lima, la detenida declaró a la Policía que dio a luz en una clínica privada de Arequipa. La Policía continúa con las diligencias para su traslado a Arequipa y determinar responsabilidades en torno a la fuga.

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