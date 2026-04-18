La Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Marianistas), la Red Muqui y el Arzobispado de Trujillo presentaron públicamente el “Informe histórico de monitoreo de calidad de agua superficial en las cuencas El Perejil (Otuzco), Chuyugual (Sánchez Carrión) y Caballo Moro (Santiago de Chuco) 2025”, un documento que sistematiza dos décadas de vigilancia y evidencia una situación crítica para el derecho humano al agua y la salud de las poblaciones.
Durante la presentación se expuso que el monitoreo, realizado entre 2005 y 2025 en época de estiaje y con análisis de laboratorios acreditados, confirma superaciones de parámetros relevantes en varias estaciones de las cuencas evaluadas.
PREOCUPACIÓN
El informe remarca que Chuyugual es el escenario más crítico, mientras que en Perejil (Otuzco) se registran superaciones puntuales y en Caballo Moro (Santiago de Chuco) se advierte un proceso de acidificación. Entre los parámetros observados destacan pH, conductividad eléctrica, nitrógeno amoniacal, nitratos, sulfatos y distintas especies de cianuro.
La exposición también advirtió que el deterioro no solo es químico. El informe muestra un impacto biológico progresivo reflejado en la reducción de familias de macroinvertebrados en estaciones vinculadas a la zona de influencia minera, lo que constituye un indicador sensible del deterioro ecológico de las cuencas.
No obstante, uno de los hallazgos más preocupantes expuestos en el evento fue que, en 2025, la zona de Chuyugual vuelve a una situación de emergencia ambiental. El monitoreo acreditado confirmó presencia de cianuro, metales tóxicos y alta acidez.
Ante esta situación, se demandó al Ministerio de Salud la ejecución de tamizajes integrales para detectar presencia de metales pesados y cianuro en pobladores de las zonas afectadas.
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