Tras un informe emitido por la Contraloría sobre la detección de un retraso de más del 50% de la obra creación de la represa Cascapampa para el servicio de agua para riesgo en el distrito de Sondorillo, en Huancabamba, y otras anomalías, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura rescindió el contrato con la empresa Consorcio R.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 001-2026-OCI/3921-SCC, a través del OCI del Peihap, detectó la obra sin ejecución de trabajos ni existencia física de equipos ni maquinaria pese a que tiene un retraso del 53.08% a dos días de culminar el contrato, cuya fecha estaba prevista para el 28 de febrero de 2026, luego de varias suspensiones y ampliaciones de plazo.

La comisión de control visitó la obra el 26 de febrero y no encontró a los trabajadores, ni maquinaria, ni equipos, ni materiales ni personal clave del contratista. Posterior a ello, se reunieron con el supervisor quien precisó que la empresa había retirado su maquinaria y el rediente de obra precisó que los trabajos habían sido suspendidos por las lluvias.

Según el informe, el 31 de octubre se reportó el avance del 46.92% y a noviembre seguía el mismo porcentaje, mientras que en diciembre se suspendió, variando así la fecha de culminación que finalmente debió ser el 28 de febrero.

Ante esta situación, el gerente general del Peihap, Leonardo Cardoza, precisó que ante esta situación se anuló el contrato con el consorcio R. “Ya hemos notificado al contratista oportunamente por no ejecutar el trabajo, por tener retrasos, y hemos resuelto el contrato, ayer (lunes) de dos obras por incumplimiento del contratista”, indicó Cardoza.

Explicó que la obra estaba suspendida por semanas y se encontraba en intervención económica, según precisó el funcionario.