Una mujer con siete meses de gestación fue víctima de una humillante agresión física y verbal en las inmediaciones de la Villa Militar, en el distrito de Piura, por parte de un integrante del Ejército Peruano, quien la jaló de los pelos y no contento con ello, le arrojó las heces de un perro. El incidente, que ha causado indignación, terminó con la víctima hospitalizada debido a complicaciones en su embarazo.

Según la denuncia policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 p.m. del sábado 14 de febrero, en circunstancias cuando la gestante, Grecia Pamela Rodríguez Flores (37 años), quien es enfermera, se encontraba paseando a su mascota en los exteriores de los edificios Besco, en el jirón Tambogrande.

Tras recoger las heces de su perro, Rodríguez Flores depositó la bolsa de residuos en un tacho ubicado en el exterior de la vivienda Nro. I - 25 de la Villa Militar, lo cual provocó la violenta reacción del propietario del inmueble, el técnico del Ejército Peruano de apellido Vílchez Ruiz, quien le jaló el cabello y procedió a ensuciar diversas partes del cuerpo de la mujer con las mismas heces de la mascota. Segundos después, una mujer de tez blanca se sumó a la agresión verbal con palabras soeces.

Pese a que los efectivos policiales llegaron al lugar e intentaron que los ocupantes de la vivienda se identificaran, estos se negaron a abrir la puerta.

Debido a su estado de gestación y al fuerte cuadro de estrés, la policía trasladó de emergencia a la víctima hacia la clínica Miraflores, en donde el médico le diagnosticó “dolor abdominal-gestante”, ordenando su hospitalización inmediata en el área de emergencias para monitorear la salud del bebé.

La investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, bajo la supervisión de la fiscal Fiorela Calle Ruiz.