El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, anunció que solicitará cambios en determinados puestos de la Policía Nacional luego del asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. La autoridad regional sostuvo que existen deficiencias en la estrategia de seguridad y cuestionó la permanencia de algunos oficiales en cargos de responsabilidad dentro de la región.

Durante una entrevista con RPP, Luis Neyra expresó su preocupación por el incremento de hechos violentos registrados en la región durante los últimos meses. Asimismo, consideró que algunos cargos policiales habrían sido ocupados por criterios ajenos al desempeño profesional.

“Ya hemos tenido varias muertes en Piura por temas de sicariato, algunos entre delincuentes, la última fue también con una doctora. Entonces ya esto está desnaturalizándose. Creo que es una llamada de atención, porque finalmente el tema de políticas de seguridad lo tiene la Policía Nacional del Perú, y muchas veces se envían algunos oficiales, algunos cargos importantes por favoritismo, por amiguismo. La idea es que esas personas sean pasadas al retiro y se pongan oficiales realmente comprometidos con la seguridad”, sostuvo.

El gobernador también informó que este sábado se desarrollará una reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana para evaluar medidas frente al avance de la criminalidad. Según indicó, en dicho encuentro planteará cambios en algunos puestos dentro de la institución policial.

En ese contexto, explicó que existen oficiales próximos a dejar la institución y que, a su juicio, no muestran el compromiso necesario para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan a la región.





Critica resultados del plan de seguridad

Neyra también cuestionó las políticas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la delincuencia. En ese sentido, consideró que los constantes cambios de autoridades nacionales han afectado la continuidad de las estrategias de seguridad ciudadana.

“Ha fracasado, lógicamente, por los constantes cambios que se vienen dando. Nosotros vamos a acabar nuestros 4 años con cuatro gobiernos nacionales y eso es lo que nos está perjudicando. Tenemos que reflexionar en base a ello, para que, en el futuro, el siguiente gobierno que sea elegido por el pueblo no sea cambiado constantemente, porque eso le hace daño a diferentes políticas y, en especial, al tema de seguridad”, remarcó.

Neyra insistió en la necesidad de aplicar una estrategia nacional de seguridad que articule a distintas instituciones del Estado y fortalezca las labores de inteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales. En esa línea, señaló que los gobernadores regionales han solicitado en reiteradas oportunidades la implementación de una política nacional de seguridad ciudadana con resultados concretos. Además, consideró necesario reforzar las labores de inteligencia de la Policía con el apoyo del Ejército y la Marina, a fin de mejorar la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

¿Cómo avanzan las investigaciones tras el asesinato del alcalde Victor Febre?

Respecto al crimen de Víctor Hugo Febre, el gobernador indicó que las investigaciones aún se encuentran en una etapa preliminar. Por ello, señaló que todavía no existe una hipótesis definitiva sobre el móvil del ataque y que las autoridades continuan trabajando para identificar a los responsables.

Asimismo, informó que el ministro del Interior llegará a Piura para supervisar las acciones relacionadas con la investigación. La expectativa de las autoridades regionales es obtener resultados en el corto plazo que permitan esclarecer el caso.

Neyra, precisó que el alcalde contaba con seguridad privada y no con resguardo policial asignado por el Estado. Además, reiteró que los gobiernos regionales continúan colaborando con equipamiento para fortalecer el trabajo de la Policía, aunque consideró que ello resulta insuficiente frente al avance de las organizaciones criminales.