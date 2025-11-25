Con la Resolución Ejecutiva N° 616 – 2025 de fecha 20 de noviembre, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, cambió la categoría de “entidad tipo B” a las direcciones regionales de Agricultura, Producción y Trabajo y por ende, perderán las facultades de ser Unidades Ejecutoras, además de ingresar, nombrar, cesar a su personal, entre otros.

Ante esta decisión, los servidores nombrados de la Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRAP), junto a trabajadores CAS, repuestos judiciales y locadores, realizaron un plantón en la sede central como medida de protesta por el cambio de nivel funcional de la institución, que pasa de ser entidad Tipo B a órgano de segundo nivel como Gerencia Regional.

El secretario general del Sindicado Único de Trabajadores del Sector Agrario (Sutsa), Gabriel Arévalo Seminario, explicó que esta resolución afecta seriamente a la institución, pues le resta autonomía administrativa, económica y técnica. Agregó que, de no dejarse sin efecto dicha resolución, el gremio iniciará próximamente una huelga general indefinida. Asimismo, advirtió que los principales perjudicados serían los miles de pequeños agricultores de la región, ya que la reducción de autonomía podría retrasar los proyectos de inversión que ejecuta la DRAP.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 616-2025, el Gobierno Regional Piura dejó sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 223-2015, que reconocía a la DRAP como entidad Tipo B. La decisión se sustenta en el informe N° 1020-2025, del 20 de octubre, elaborado por la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina Regional de Administración. Dicho documento señala, entre otros argumentos, que la DRAP “no cuenta con una Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, ni con un titular como máxima autoridad administrativa o una alta dirección”.