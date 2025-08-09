Las soberanas elegidas junto al alcalde castellano Walther Guerrero, luego de su elección.
En una noche inolvidable de magia, talento y belleza, eligió a Guisella Cisneros Zeta como la flamante soberana 2025, cuya presencia engalanará las celebraciones del 105 aniversario de Reivindicación Política.

Ella fue coronada como Miss Castilla por su antecesora Arianna Rodríguez y el alcalde Walther Guerrero le impuso la banda, ante el aplauso de miles de asistentes a la avenida Junín.

Con una mirada cautivadora y con su juventud a flor de labios, Guisella Cisneros (19 años) fue ungida como la soberana, en una elección muy reñida, en la que las 7 candidatas demostraron grandes dotes de inteligencia y cultura general y el jurado calificador tuvo ardua tarea para elegir luego de su paseo en la pasarela en trajes de baño y noche.

Asimismo, fueron elegidas “Miss Turismo 2025″, que recayó en la señorita Ana Taboada Mimbela; y el Miss Simpatía fue para Génesis Zapata Espinoza.

