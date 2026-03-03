Lamentable hallazgo. El cuerpo de un hombre muerto fue encontrado cerca a la carretera Panamericana Norte, a la altura de la zona industrial Piura Futura, en Veintiséis de Octubre.

El hecho se registró en horas de la mañana de ayer lunes, cuando una llamada alertó a la policía de la presencia de un cuerpo abandonado en el distrito Veintiséis de Octubre.Inmediatamente el personal policial y personal del Instituto de Medicina Legal se dirigieron hasta el lugar de los hechos, para tratar de determinar la causa de su deceso y su identidad.

Lamentablemente el cuerpo encontrado no tenía ningún documento de identidad. Asimismo, por disposición del representante del Ministerio Público se procedió a realizar el levantamiento e internamiento del cuerpo en la morgue de Piura, para practicarle la necropsia de ley respectiva y determinar fehacientemente la causa de su deceso.

De esta manera, las autoridades determinarán si la persona fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue arrojado y abandonado en esta zona o fue arrollado por algún vehículo, cuyo conductor no le prestó auxilio. Asimismo, se le practicará una serie de exámenes como de ADN, huellas dactilares (dactiloscopia), odontología forense, antropometría y estudios óseos para determinar edad, estatura e identificarlo plenamente.

Al cierre de la presente edición, su cuerpo permanecía como NN y se espera la llegada de familiares para que lo puedan identificar. De otro lado, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, precisó que solo el 20% de los 19 homicidios registrados hasta la fecha según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) los autores han sido identificados.

“Resueltos y que han sido capturado tenemos aproximadamente un 20%, pero ya tenemos identificadas a varias personas que han participado en estos hechos y seguramente posteriormente vamos a dar cuenta de la captura que vamos realizar”, precisó Jares Reyme.

El alto mando policial precisó que de los 19 homicidios registrados, el 90% de los homicidios se han suscitado en la provincia de Sullana y en su mayoría por pugnas entre los integrantes de bandas criminales. “La mayoría se ha suscitado en Sullana y el 90% o 95% de estos homicidios se han realizado por luchas entre bandas criminales que tratan de tener la hegemonía en estas zonas”, dijo.