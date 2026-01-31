Dos avezados delincuentes irrumpieron en una vivienda con la finalidad de robarle a un empresario que acababa de llegar en su camioneta. Al ver que la víctima se resistió, uno de los hampones lo atacó a balazos, dejándolo gravemente herido en plena vía pública, en la urbanización Santa Ana, en Piura.

El asalto ocurrió a las 10:25 de la noche del último jueves en el jirón Tallán. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de ellos ingresó al inmueble por el lado derecho, mientras que su cómplice lo hizo por el flanco opuesto, por donde descendía el conductor.

En ese instante, la víctima se enfrentó a puños con el delincuente armado. En medio del forcejeo, logró sacarlo hacia la calle, donde un vehículo que transitaba se detuvo al presenciar la escena.

De pronto, el otro hampón abrió fuego contra el ciudadano, quien quedó herido y tendido en plena vía pública. Los delincuentes aprovecharon para correr hacia su motocicleta y huir, realizando disparos para amedrentar a los vecinos con la intención de detenerlos a pedradas.

Incluso, ante los disparos de los asaltantes, algunos vecinos tuvieron que arrojarse al suelo para no resultar heridos, así lo revelaron las imágenes.

Tras el ataque, trasladaron al herido a una clínica. Él fue identificado como J.P.M.S., de 44 años, quien presenta impactos de bala.

CAPTURA. En tanto, la Región Policial de Piura informó que, en una rápida intervención, intervino a M.A.T.L., de 25 años, sindicado como presunto implicado en violento intento de asalto contra dicha persona.

Indicaron que, durante la intervención en un inmueble, la Policía halló una de las prendas de vestir utilizadas durante el asalto al ciudadano. Asimismo, que la víctima ha sido sometida a una intervención quirúrgica por sus heridas.