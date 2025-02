Mediante imágenes en las que muestran un arma de fuego con balas, junto a la foto de él y de su familia, un grupo de extorsionadores viene exigiendo S/20 000 al presidente de la Junta Vecinal Comunal (Juveco) del sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana, para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Los mensajes extorsivos empezaron a llegar a través de su WhatsApp, en los que señalan que pertenecen a una organización criminal.

“Mira, voy a ser muy sincero contigo y tu familia. Te voy a escribir sin mentiras. Si ustedes se niegan a pagar a la organización la suma de 20 000 soles, téngalo por seguro que le vamos a poner un monto, que lo van a pagar sí o sí, porque si no pagan, no será hoy ni mañana, pero una vez que tengamos la oportunidad de darte una sorpresa, le llegará directamente al corazón y a la billetera. (...) Pero sí te digo una sola cosa, la familia es lo más sagrado que uno tiene. Ahí te nombraré algunos miembros de tu familia para que veas que nosotros sabemos todo de tu persona, dice un mensaje.

En otro le señalan: “Escúchame, nosotros tenemos la tecnología de la mano. ¿Me entiendes? Y lo más importante que es todo el sicariato que también lo tenemos. Acá tú no me pagas lo que te estoy pidiendo, ten por seguro que te mato a cualquiera de tu familia y no pasa de esta semana...” indica otro mensaje.

Luego, para intimidarlo más, le enviaron un video en el que un sujeto le muestra una pistola marca taurus color marrón y un papel donde estaban escritos su nombre y los de su familia. Además, junto al manuscrito, mostraron balas.

“Mira mi armado (arma). ¿Crees que somos de alivio?...” dice el mensaje extorsivo enviado al dirigente.

Este hecho ya fue denunciado a la Policía. Además, fue comunicado a las autoridades locales. La víctima pide que hagan algo para que no lo maten a él ni a su familia.