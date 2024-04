Un baño de sangre se ha desatado en la región Piura por obtener la supremacía de las millonarias obras. Los delincuentes trujillanos quieren tener en su poder el control de las obras y los “chalecos” piuranos se defienden con lo que pueden. Por este motivo, el jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías asegura que la mayoría de asesinados son personas que viven al margen de la ley. En lo que va del año se han registrado 41 crímenes y 565 denuncias por extorsión en la región.

“Siempre he dicho que Sullana tiene el índice más elevado de sicariato porque estos delincuentes (...) por la hegemonía a través de este mal llamado construcción civil (...) y en Sullana no los dejan ingresar. Y todos los muertos que están habiendo en Sullana, la mayoría son delincuentes”, expresó Manuel Farías.

Asimismo, el general también explicó que hay delincuentes que los capturan pero que después salen libres.

“Hace unos días capturamos a delincuentes del “gota a gota” (Talara), sin embargo no ha ido ninguno preso, porque los delitos de usura no sobrepasan de 4 años. Eso ya no es problema de la Policía ni del Ministerio Público, sino de la legislación vigente. Hay que hacer un mea culpa también, hay malos policías, pero más somos los buenos. Vemos malos fiscales, como también hay buenos, y malos jueces como también hay buenos. Si todos los capturados que hace la Policía estuvieran presos, no hubieran tantos delincuentes”, explicó Farías.

Ante ello, hizo un pedido al Congreso. “(...) Señores congresistas, deben modificar algunas leyes para hacer un trato diferente a estos delincuentes. Que todos los penales salgan de la ciudad, a horas de altura y a zonas donde no haya internet. Nosotros (como Policía) estamos trabajando”, señaló Farías.

PUEDE VER: Mototaxista muere al chocar contra un muro de concreto en Piura

En tanto, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, pidió a los congresistas aprobar una ley que tipifique a la extorsión y el sicariato como delitos de terrorismo urbano.

“El accionar de las organizaciones que se dedican al sicariato y la extorsión se asemeja a las épocas del terrorismo, por lo que solicita que el Congreso apruebe la Ley del terrorismo urbano”, enfatizó el alcalde.

También lamentó que se hayan retirado de la provincia de Sullana, los agentes de la Brigada Especializada en Inteligencia e Investigación Criminal que estuvieron alojados en las instalaciones del estadio “Campeones del 36″; y que hasta ahora el ministerio del Interior no da una respuesta o explicación sobre dicha decisión.

En tanto, el legislador Miguel Ciccia indicó que ha solicitado que instalen en Piura, una Central de Inteligencia de la Policía.

“Es un tema (la inseguridad) que hay que enfrentar, exigiendo una constancia en los operativos. Yo vengo reclamando que tengamos en Piura una Policía Especial de Inteligencia para justamente acabar con el sicariato”, dijo.

Pidió que ante estos hechos de inseguridad, deben haber cambios en el Ministerio del Interior.