Una mujer se salvó de morir, luego que fue atacada salvajemente por un hombre en el distrito de La Arena, en el Bajo Piura.

El violento hecho se registró la noche del domingo, a inmediaciones del polideportivo de Vichayal. Los testigos señalaron que Leonardo Aldair Yarlequé Nizama (22 años) atacó con un cuchillo a Irma Yarlequé Fernández (48 años).

La policía ubicó a Yarlequé Nizama a unos 50 metros del lugar del ataque, quien presentaba visibles signos de ebriedad y opuso resistencia, lo que provocó que algunos pobladores indignados intentaran tomar la justicia por sus manos, agrediéndolo físicamente. En el lugar se encontró un cuchillo con manchas de sangre, el cual habría sido el arma utilizada en el ataque.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud de Catacaos. El médico, Miguel Palacios Atoche le diagnosticó “herida cortante en la región cervical anterior derecha (cuello), múltiples heridas cortantes en ambas manos y cuero cabelludo, herida penetrante en la región escapular derecha”.

El detenido fue llevado a la comisaría de La Arena para ser investigado como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Las autoridades ya han iniciado las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas que originaron este feroz ataque.